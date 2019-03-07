За четыре дня на Среднем Урале поймали более 350 нетрезвых водителей

13:10 | 11.03.2019

фото: drive2.ru

В Свердловской области за четыре дня, с 7 по 10 марта, в ходе массовых рейдов ГИБДД задержано более 350 нетрезвых водителей. При этом 67 человек отказались от прохождения медицинского освидетельствования, 51 водителю грозит уголовное наказание за повторную езду в состоянии опьянения. Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 208 человек, управлявших транспортными средствами, не имея водительских прав.



Как рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, всего за четыре дня пресечено более 11 тысяч нарушений ПДД.