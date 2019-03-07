Бывшая управляющая модным екатеринбургским рестораном судится с работодателем

12:21 | 11.03.2019

В Октябрьском районном суде Екатеринбурга рассматривается гражданское дело по иску жительницы уральской столицы к одному из самых модных ресторанов города. Как сообщает пресс-служба суда, истец ссылается, на то что в августе 2018 года она была принята на должность управляющей рестораном, однако от заключения с ней трудового договора работодатель уклонялся на протяжении всего времени работы. Также не производилась выплата и заработной платы.



После того, как в ноябре 2018 года истец потребовала свои денежные средства за два месяца работы, сотрудники охраны ресторана не допустили ее на территорию комплекса. В судебном заседании истец суду пояснила, что аналогичным образом руководство ресторана «простилось» со всеми сотрудниками, которые работали под ее руководством (официанты, бармены), а также поварами.



Соответствуют ли исковые требования действительности и подлежат ли они удовлетворению, Октябрьский районный суд г. Екатеринбурга будет проверять в следующем судебном заседании, поскольку нынешнее было отложено в связи с неявкой ответчика и отсутствия вообще каких-либо пояснений с его стороны. Следующее заседание состоится 19 марта, начало в 14:30.



По данным veved.ru, ответчиком по делу проходит ресторан, расположенный в эко-парке «Sun&Voda» (10-й км ЕКАД).