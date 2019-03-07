Новости дня
12:21 | 11.03.2019
Бывшая управляющая модным екатеринбургским рестораном судится с работодателем
После того, как в ноябре 2018 года истец потребовала свои денежные средства за два месяца работы, сотрудники охраны ресторана не допустили ее на территорию комплекса. В судебном заседании истец суду пояснила, что аналогичным образом руководство ресторана «простилось» со всеми сотрудниками, которые работали под ее руководством (официанты, бармены), а также поварами.
Соответствуют ли исковые требования действительности и подлежат ли они удовлетворению, Октябрьский районный суд г. Екатеринбурга будет проверять в следующем судебном заседании, поскольку нынешнее было отложено в связи с неявкой ответчика и отсутствия вообще каких-либо пояснений с его стороны. Следующее заседание состоится 19 марта, начало в 14:30.
По данным veved.ru, ответчиком по делу проходит ресторан, расположенный в эко-парке «Sun&Voda» (10-й км ЕКАД).
© «Вечерние Ведомости»
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