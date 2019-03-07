Высокинский поручил создать в школах 12 тысяч мест

12:11 | 11.03.2019

Глава Екатеринбурге Александр Высокинский поручил создать в школах уральской столицы 12 тысяч мест. Сейчас в городе строится три школы на четыре тысячи мест. Так, в этом году планируется сдать школу №1 на ВИЗе, а в следующем году сразу несколько объектов: школу №80 на улице Калинина, школу на 1 тысячу 200 мест в Академическом, новый корпус школы № 181 и новый корпус-пристрой к лицею № 173.



Кроме того, администрация проводит конкурсные процедуры на строительство еще пяти школ, благодаря которым будет создано 3 тысячи 200 мест. Еще четыре школы находятся в стадии проектирования, они помогут создать 4 тысячи 900 мест.



Напомним, в этом году в Екатеринбурге возникли проблемы с записью детей в первые классы: не все родители смогли записать своих детей в те школы, куда планировали. Поэтому в некоторых школах решили увеличить количество первых классов. Так, в 54 школы дополнительно зачислили 1 680 первоклашек.