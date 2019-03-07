Директора первоуральской школы подозревают в мошенничестве с бюджетными средствами

11:53 | 11.03.2019

фото: newstracker.ru

В Первоуральске в отношении директора средней общеобразовательной школы №11 возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По версии следствия, директор получила в свое распоряжение банковскую карту, куда поступала зарплата одного из сотрудников. Зная, что этот работник не исполняет обязанности, а только числится в штате, женщина присваивала деньги. При этом директор действовала в сговоре с другими лицами, заполнявшими табели учета рабочего времени.



По информации пресс-службы свердловской прокуратуры, ущерб составил не менее 266 тысяч рублей. Директор уволена. В ее действиях также выявлены нарушения законодательства по урегулированию конфликта интересов.