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11:05 | 11.03.2019
Фото: группа «Инцидент Екатеринбург» / Вконтакте
В Екатеринбурге прокуратура проводит проверку из-за падения глыбы льда на коляску с ребенком
Как сообщает пресс-служба прокуратуры, указанный дом находится в управлении ТСЖ «Куйбышева, 48/Г». Сейчас председатель ТСЖ вызван в прокуратуру района для дачи объяснений.
«Прокуратура запросила документы с целью установления сотрудника, ответственного за надлежащее обслуживание и содержание жилого дома, уборку кровли от снега. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - говорится в сообщении.
© «Вечерние Ведомости»
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