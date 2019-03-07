В Екатеринбурге прокуратура проводит проверку из-за падения глыбы льда на коляску с ребенком

В Екатеринбурге прокуратура начала проверку по факту падения глыбы льда на детскую коляску. Инцидент произошел накануне днем у дома № 48 «г» на улице Куйбышева. К счастью, ребенок не пострадал.Как сообщает пресс-служба прокуратуры, указанный дом находится в управлении ТСЖ «Куйбышева, 48/Г». Сейчас председатель ТСЖ вызван в прокуратуру района для дачи объяснений.«Прокуратура запросила документы с целью установления сотрудника, ответственного за надлежащее обслуживание и содержание жилого дома, уборку кровли от снега. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - говорится в сообщении.