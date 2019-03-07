В Свердловской области проводится акция «Сообщи, где торгуют смертью»

10:50 | 11.03.2019

Первый этап общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» пройдёт с 11 по 22 марта на территории Верхнепышминского и Среднеуральского городских округов, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.



Цель акции – привлечь общественность к участию в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, а также оказание квалифицированной помощи и проведение консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.



В период проведения акции будет производиться сбор и проверка поступающей от населения информации, и в случае её подтверждения, будут приниматься безотлагательные меры по ликвидации точек сбыта и потребления наркотических веществ, а также привлечению к ответственности лиц распространяющих наркотики.



Сотрудники группы по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Верхнепышминский» обращаются к жителям Верхней Пышмы и Среднеуральска с просьбой проявить гражданскую позицию и сообщать об известных местах распространения и потребления наркотических средств. Граждане так же могут получить консультации специалистов по вопросам профилактики, лечения и реабилитации наркозависимых лиц.



Список контактных телефонов:



8 (343) 358-71-61 – управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Свердловской области.



8 (800) 300-11-00 – телефон доверия экстренной психологической помощи Министерства здравоохранения Свердловской области.



8 (800) 33-33-118 – телефон «горячей линии» Свердловской областной наркологической больницы.



8 (343) 307-72-32, 8 (800) 200-00-122 – телефон доверия для детей и подростков.



8 (343) 683-22-39, 8 (953) 046-09-83 (WhatsApp, Viber) - группа по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Верхнепышминский». Сообщения можно отправлять анонимно.



8 (343) 683-22-02, 8(343) 683-22-20 – телефон дежурной части МО МВД России «Верхнепышминский».