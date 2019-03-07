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09:29 | 11.03.2019

Екатеринбургская епархия проведет молебен на месте будущего храма святой Екатерины

В первое воскресенье Великого поста, 17 марта, в Екатеринбурге, у Театра драмы, на месте будущего храма святой Екатерины, состоится молебен в честь Дня торжества православия, об этом сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.

Отмечается, что пришедшие будут молиться о мире, устранении раскола в мировом православии, прекращении противостояния в Украине и Сирии, единстве общества. Участие в молебне примет митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. В его обращении сказано, что храм святой Екатерины должен объединить общество «в любви к справедливости, к своему Отечеству, к своему городу и его истории».

«Молебен состоится на площади перед Театром драмы, на месте будущего собора Небесной покровительницы Екатеринбурга. С иконами и хоругвями с образами святых Божиих угодников, верующие соберутся перед святынями Екатеринбургской епархии - ковчегами с частицами мощей святой Екатерины, Симеона Верхотурского, Александра Невского, Матроны Московской», - говорится в сообщении пресс-службы епархии.

Напомним, противники строительства храма святой Екатерины планировали провести референдум по этому вопросу. Ранее стало известно, что Избирательная комиссия Екатеринбурга планирует отказать в регистрации инициативной группы. Окончательной решение будет принято 12 марта.

© «Вечерние Ведомости»

 


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