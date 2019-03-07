Футболисты «Урала» прилетели в Грозный и начали подготовку к завтрашнему матчу

19:50 | 10.03.2019

Фото: пресс-служба ФК «Урал»

Сегодня днём самолёт с футбольным клубом «Урал» приземлился в столице Чечни. Уже завтра в 19:30 в рамках 19 тура Российской Премьер-Лиги екатеринбургская команда встретится с «Ахматом». Уральские футболисты уже провели предматчевую тренировку.



«В пятницу игроки восстанавливались. Вы прекрасно знаете, что на положительных эмоциях гораздо легче готовить команду. Наоборот, какое-то вдохновение есть. У нас матч через три дня на четвертый, но в этом плане проблем не должно быть: этого времени достаточно, чтобы восстановиться»,- передаёт слова главного тренера ФК «Урал» Дмитрия Парфёнова пресс-служба клуба.



Напомним, 7 марта уральские спортсмены в рамках Кубка России на родной арене обыграли «Спартак».