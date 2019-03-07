Уральский «Автомобилист» сыграет с «Салаватом Юлаевым»: определились пары на 1/2 финала конференции Восток

18:25 | 10.03.2019

Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»

Сегодня, 10 марта, после матча «Барыс» - «Торпедо» определились пары на полуфинал восточной конференции серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Екатеринбургский «Автомобилист» сыграет с «Салаватом Юлаевым».



Второй парой полуфинала восточной конференции стали команды «Авангард» - «Барыс». «Барыс» в седьмом матче обыграл «Торпедо» со счётом 3:2, что окончательно сформировало схему на следующий раунд плей-офф.



Напомним, пары на полуфинал конференции Запад определились уже 8 марта: «ЦСКА» встретятся с «Динамо Минск», «СКА» - с командой «Локомотив». Игры начнутся 13 марта.