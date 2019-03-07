В Екатеринбурге мужчина держал семью в заложниках и угрожал взорвать дом

17:46 | 10.03.2019

Фото: Е1.RU

Сегодня, 10 марта, в Екатеринбурге в доме по адресу Карла Маркса, 36 мужчина закрылся в одной из квартир, держал семью в заложниках и угрожал взорвать дом.



На месте происшествия в течение трёх часов находились все спецслужбы города, однако комментировались инцидент они не стали.



Позже дебошира удалось задержать. Вместе с санитарами он отправился в психиатрическую больницу. О состоянии его здоровья не сообщается.