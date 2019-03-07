В Екатеринбурге частные подрядчики саботируют уборку снега с городских улиц

16:11 | 10.03.2019

Фото: екатеринбург.рф

Работы по уборке снега с городских улиц в Екатеринбурге были сорваны группой частных подрядчиков, заключивших контракты на уборку территорий. Руководители 14 подрядных организаций решили, что снег является твердыми коммунальными отходами (ТКО), а потому, по их мнению, работы по удалению по снега с улиц города с 1 января 2019 года должны оплачиваться по соответствующим тарифам, как за вывоз ТКО. Об этом сообщается на сайте администрации города.



В администрации города не согласились с мнением подрядчиков о том, что снег является коммунальными отходами.



«Твердые коммунальные отходы – это отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами тех, или иных товаров. А также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами. Это определение закреплено в статье 1 Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». И именно этих отходов касаются изменения законодательства, вступившие в силу с 1 января 2019 года», – пояснила председатель Комитета по экологии и природопользованию Администрации города Екатеринбурга Екатерина Мурзина.



«Что касается снега, то это вид атмосферных осадков и, как бы не было сильно желание получить за его уборку двойную оплату, к ТКО он никакого отношения не имеет», – добавили в мэрии, усмотрев в действиях подрядчиков откровенный саботаж указания Главы Екатеринбурга Александра Высокинского – решить проблему снежных завалов на улицах Екатеринбурга к 10 марта.



В настоящее время юридическая служба Администрации города Екатеринбурга рассматривает возможность ответных действий. Во-первых, в связи невыполнением условий контракта на уборку территории, речь пойдёт о его расторжении, а во-вторых, администрацией города будут поданы иски к подрядным организациям, не исполняющим свои договорные обязательства.