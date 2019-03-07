В Берёзовском пропала 14-летняя девочка

14:04 | 10.03.2019

Фото: Поисковой отряд «Прорыв»

В Свердловской области в городе Берёзовский пропала 14-летняя Наталья Павлова. 8 марта она ушла из дома и до сих пор не вернулась обратно. Об этом сообщает Поисковый отряд «Прорыв».



Ранее Наталья никогда не уходила из дома надолго. В момент исчезновения девочка была одета в камуфляжную зелёно-чёрную куртку, синие джинсы и шапку с помпоном. С собой она взяла маленький чёрный рюкзак.



Приметы: рост 160-165 см., телосложение среднее, цвет глаз - карие, тёмный цвет волос.



Если вам известна информация о местонахождении Натальи Павловой - сообщите об этом инфоргу поиска Николаю +79120379790.