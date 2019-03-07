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14:04 | 10.03.2019
Фото: Поисковой отряд «Прорыв»
В Берёзовском пропала 14-летняя девочка
Ранее Наталья никогда не уходила из дома надолго. В момент исчезновения девочка была одета в камуфляжную зелёно-чёрную куртку, синие джинсы и шапку с помпоном. С собой она взяла маленький чёрный рюкзак.
Приметы: рост 160-165 см., телосложение среднее, цвет глаз - карие, тёмный цвет волос.
Если вам известна информация о местонахождении Натальи Павловой - сообщите об этом инфоргу поиска Николаю +79120379790.
Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»
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