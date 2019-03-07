В пожаре на свинокомплексе «Уральский» в Богдановиче погибли 52 свиноматки и 600 поросят

12:00 | 10.03.2019

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Вечером 9 марта произошел пожар в цехе репродукции одной из ферм свинокомплекса «Уральский» расположенном в городском округе Богданович, об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.



Своевременно обнаружить пожар позволила автоматическая пожарная сигнализация, сработавшая в 21:46,. после чего охрана объекта сообщила о случившемся в пожарную охрану. К месту пожара выезжали 2 единицы техники и 9 человек личного состава.



Возгорание произошло в системе приточной вентиляции, площадь пожара составила всего 2 кв. м. и было ликвидировано пожарными в течение 9 минут. Помещение цеха, ещё до приезда пожарных, самостоятельно покинули двое рабочих. Пострадавших среди людей нет. Однако из-за сильного задымления погибли 52 свиноматки и 600 маленьких поросят.



По предварительным данным причиной пожара стал аварийный режим электрооборудования.