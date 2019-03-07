Новости дня
10:12 | 10.03.2019
Фото: metrowalks.com
Избила толпа неизвестных: в Екатеринбурге группа людей напала на торгующих цветами парней
Как сообщает один из пострадавших, 7 марта они с другом продавали цветы в том же месте. Тогда к ним подошли двое парней и сказали, что за торговлю на улице нужно платить, однако друзья отказались это делать. На следующий день дебоширы вернулись, только уже не вдвоём, а целой компанией. После недолгого разговора началась драка.
В настоящее время пострадавшие проходят судебно-медицинский осмотр для установления тяжести причинённого вреда здоровью. По результатам осмотра будет принято решение. В отделе полиции №15 идёт поиск свидетелей.
Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
11:32 | 10.03.2019
В Нижнем Тагиле в пожаре погибла женщина
11:13 | 10.03.2019
На вертолёте доставили в больницу Екатеринбурга: в Свердловской области на девочку упало стекло
10:12 | 10.03.2019
Избила толпа неизвестных: в Екатеринбурге группа людей напала на торгующих цветами парней
19:49 | 9.03.2019
В Екатеринбурге на железной дороге поезд врезался в грузовик
19:28 | 9.03.2019
Попавшие в тайский плен: туристы из Екатеринбурга не могут вылететь с Пхукета из-за проблем с самолётом
18:20 | 9.03.2019
Иностранные болельщики включили «Екатеринбург Арену» в ТОП-10 самых лучших стадионов мира
15:16 | 9.03.2019
«Вор в законе» Гули, который контролирует рынки Екатеринбурга, нашёл себе новое убежище
13:42 | 9.03.2019
Большегрузам запретят ездить по Свердловской области целый месяц: чтобы не разбили дороги
12:11 | 9.03.2019
Хотел заработать на подарок к 8 марта, а получил травму головы и кому: стали известны подробности падения рабочего с крыши в Екатеринбурге
11:24 | 9.03.2019
Тысяча букетов за два часа: в Международный женский день военные Екатеринбурга подарили женщинам цветы
11:04 | 9.03.2019
В Екатеринбурге автомобилистка наехала на женщину с коляской за отказ убрать экскременты за своей собакой
15:55 | 8.03.2019
В центре Екатеринбурга прошел традиционный протест феминисток
15:14 | 8.03.2019
Екатеринбуржцы выстроились в очередь ради тюльпанов по рублю
13:13 | 8.03.2019
Футбольный клуб «Урал» вышел в полуфинал Кубка России
12:43 | 8.03.2019
«Мы стремимся сделать всё, чтобы жизнь женщин улучшалась»: Евгений Куйвашев поздравил свердловчанок
12:03 | 8.03.2019
В Первоуральске наконец-то потушили крупный пожар, в результате которого сгорели магазин и ветклиника
12:01 | 8.03.2019
В Екатеринбурге утром загорелся Nissan Pathfinder
11:28 | 8.03.2019
Сегодня, 8 марта, в Екатеринбургском зоопарке среди питомцев выбирают самую лучшую маму
10:18 | 8.03.2019
В Екатеринбурге ребёнок выпал из окна 9 этажа и чудом остался жив: мальчик приземлился на дерево
21:17 | 7.03.2019
Администрация Екатеринбурга разрешит отпускать неагрессивных бездомных собак на волю
20:09 | 7.03.2019
На ремонт участка ЕКАДа власти потратят 161,9 миллиона рублей
19:49 | 7.03.2019
Во всех екатеринбургских поликлиниках внедрят бережливые технологии
18:46 | 7.03.2019
Таможенники из Челябинской области задержали машину, перевозившую в Екатеринбург контрабанду на 4 миллиона рублей
18:26 | 7.03.2019
Шумков назначил нового заместителя губернатора Зауралья
18:19 | 7.03.2019
В Екатеринбурге на Химмаше с крыши упал рабочий, убиравший снег
18:12 | 7.03.2019
Вадим Шумков дал поручение мужчинам Курганской области: «Примите участие в демографическом рывке»