Избила толпа неизвестных: в Екатеринбурге группа людей напала на торгующих цветами парней

10:12 | 10.03.2019

Фото: metrowalks.com

В Международный женский день, 8 марта, в Екатеринбурге на двоих парней, которые торговали цветами около станции метро «Уралмаш», напала группа из восьми-десяти человек. Дебоширы не только избили торгующих, но и разрезали колёса у их машины.



Как сообщает один из пострадавших, 7 марта они с другом продавали цветы в том же месте. Тогда к ним подошли двое парней и сказали, что за торговлю на улице нужно платить, однако друзья отказались это делать. На следующий день дебоширы вернулись, только уже не вдвоём, а целой компанией. После недолгого разговора началась драка.



В настоящее время пострадавшие проходят судебно-медицинский осмотр для установления тяжести причинённого вреда здоровью. По результатам осмотра будет принято решение. В отделе полиции №15 идёт поиск свидетелей.