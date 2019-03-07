Среди пострадавших есть дети: в Свердловской области накануне загорелась квартира

Вчера, 9 марта, в Свердловской области в Волчанском городском округе на улице Кольцая в жилом двухэтажном доме полыхала квартира. В результате пожара пятилетняя и годовалая девочки получили отравление продуктами горения.До приезда сотрудников МЧС по лестничным маршам самостоятельно эвакуировались 30 человек, в числе которых оказалось 10 детей.Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, на месте ЧП работали две единицы техники и девять человек личного состава. Огонь потушили за две минуты.Пострадавших девочек госпитализировали в больницы Краснотурьинска и Карпинска. С их родителями в настоящее время работает психолог МЧС. Все причины случившегося устанавливаются.