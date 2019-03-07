Евгений Ройзман приедет в Пермь на выставку картин из своей коллекции

17:50 | 9.03.2019

Фото: ЕАН

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман поделился картинами из своей коллекции, что Пермская художественная галерея открыла выставку, посвящённую покойному екатеринбургскому художнику Мише Брусиловскому.



Бывшему градоначальнику уральской столицы принадлежат 60 картин руки Миши Шаевича. Вместе с вдовой художника Татьяной Брусиловской, политик планирует прибыть в Пермь и устроить творческую встречу с горожанами. Выставка будет работать до 5 мая.



Напомним, Михаил Брусиловский – член Союза художников России, заслуженный художник Российской Федерации, почётный член Российской академии художеств, Почётный гражданин Свердловской области – скончался в ноябре 2016 года.