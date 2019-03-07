Евгений Ройзман приедет в Пермь на выставку картин из своей коллекции

15:47 | 9.03.2019

Фото: ЕАН

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман поделился картинами из своей коллекции для выставки, которая откроет свои двери в Пермской художественной галерее. Выставка посвящена покойному екатеринбургскому художнику Мише Брусиловскому.



Бывшему градоначальнику уральской столицы принадлежат 60 картин руки Миши Шаевича. Вместе с вдовой художника Татьяной Брусиловской, политик планирует прибыть в Пермь и устроить творческую встречу с горожанами. Выставка будет работать до 5 мая.



Напомним, Михаил Брусиловский – член Союза художников России, заслуженный художник Российской Федерации, почётный член Российской академии художеств, Почётный гражданин Свердловской области – скончался в ноябре 2016 года.