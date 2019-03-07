«Вор в законе» Гули, который контролирует рынки Екатеринбурга, нашёл себе новое убежище

15:16 | 9.03.2019

Фото: politika-v-rashke.ru

Известный 46-летний преступник Лоту Гули, или Надир Салифов, присмотрел себе новую штаб-квартиру. Убежище вор в законе нашёл в Объединённых Арабских Эмиратах. Об этом сообщает «Росбалт» со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.



«„Вор в законе“ Лоту Гули осел в Дубае, откуда и ведет свою деятельность», — уточняет издание. Источник пояснил, что, проведя определенное время в Азербайджане, куда Гули был экстрадирован из Турции, криминальный авторитет решил перебраться в ОАЭ. Там, как полагает источник, Салифов сможет чувствовать себя в безопасности и не бояться силовиков, в том числе из России.



Издание уточняет, что Салифов продолжил управлять криминальными группировками на дистанции - «Вор в законе» общается с ними по Сети.



Собеседник агентства добавил, что в последнее время в России заметно усилилась активность сторонников Гули. Он отметил, что больше всего их в Москве и Свердловской области. По мнению источника, сейчас практически все рынки страны находятся под контролем у банд, так или иначе связанных с Салифовым.



Ранее Гули задержали в Турции после того, как он устроил в Стамбуле грандиозную сходку криминальных авторитетов. После Салифова якобы экстрадировали в Азербайджан, однако сам авторитет отмечал, что прибыл в страну добровольно. Затем Гули вновь объявился в Турции, где начал борьбу с олигархами.