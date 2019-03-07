Хотел заработать на подарок к 8 марта, а получил травму головы и кому: стали известны подробности падения рабочего с крыши в Екатеринбурге

12:11 | 9.03.2019

Фото: Тот самый дом на Торговой, 12

7 марта, в преддверии Международного женского дня, в Екатеринбурге на Химмаше произошёл несчастный случай: рабочий, убиравший снег с крыши, оступился и упал. В состоянии комы мужчину госпитализировали. Сегодня стали известны подробности несчастного случая.



Сегодня жена рабочего Юлия рассказывает, что её мужу 29 лет и зовут его Сардор. Чтобы заработать денег на подарок дочери к 8 марта мужчина взял подработку в управляющей компании, которая обслуживает дом на Торговой,12. Разумеется, подработка не имела официального характера. Сардору было поручено убирать снег с крыши.



В какой-то момент мужчина оступился и упал. На момент приезда «скорой» Сардор был уже в коме. Как рассказывает супруга пострадавшего, сейчас её муж находится без сознания и дышит при помощи аппарата искусственной вентиляции легких. Мужчина был госпитализирован в больницу №36. У него сложная травма головы с отёком и ушибом головного мозга, перелом свода и основания черепа, а также переломы ключицы и ребер.



«На какую компанию он работал — пока неизвестно. Дома ребёнок ждет его, я работаю в школе, зарплата минимальная. Муж хотел пушистика-потеряшку дочке подарить, ей 7 лет», — поделилась женщина. В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.



Фото: metrtv.ru