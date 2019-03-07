Новости дня
11:04 | 9.03.2019
Фото: golos.ua
В Екатеринбурге автомобилистка наехала на женщину с коляской за отказ убрать экскременты за своей собакой
Пострадавшая рассказывает, что ничего не предвещало беды, когда они с мужем, годовалым ребёнком, который спал в коляске, и собакой вышли на дневную прогулку. Вышедшая навстречу им соседка заметила, что собачьи экскременты вида не самого приятного и попросила убрать их. Семья отказалась, а автолюбительница села за руль и наехала на людей. На данный момент не известно, создавали ли собачьи отходы препятствие передвижению конкретной автоледи.
В результате женщина получила ушибы коленей и локтя. Ребёнок не пострадал. В ГИБДД подтвердили, что наезд был умышленным и посоветовали обратиться в полицию. Заявление приняли в отделе №8. Какая мера административной ответственности ждёт любительницу чистоты, пока не известно – в пресс-группе ГИБДД комментарий получить пока не удалось.
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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