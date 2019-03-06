В центре Екатеринбурге прошел традиционный протест феминисток

15:55 | 8.03.2019

Фото: eanews.ru

В уральской столице сегодня, 8 марта, прошел традиционный согласованный праздничный пикет за права женщин.



Женщины собрались на площади 1905 года возле памятника Ленину с плакатами и постерами, пропагандирующими противодействие домашнему насилию, патриархату и дискриминации.



Добавим, что, по словам организаторов пикета, его главная цель – объединение всех женщин с целью борьбы за свои права.