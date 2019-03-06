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15:31 | 8.03.2019
Фото: visualrian.ru
Екатеринбургский фигурист Максим Ковтун взял второе место на универсиаде
Как отметил сам фигурист, он был собран и хорошо мотивирован, однако получить золото ему помешали ошибки на элементах. На льду Максим показал лишь 60 процентов от того, что умеет. Во время выполнения программы он также допустил падение.
Максим взял второе место с результатом 259,49 балла. Первое место занял фигурист из Италии Маттео Риццо, ему удалось набрать 273,54 балла. Бронзовую медаль получил Морис Квителашвилли из Грузии, его результат - 258,02.
Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»
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