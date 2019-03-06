Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Новости дня


 

15:31 | 8.03.2019

Фото: visualrian.ru

Екатеринбургский фигурист Максим Ковтун взял второе место на универсиаде

Фигурист из Екатеринбурга Максим Ковтун взял серебро на универсиаде в Красноярске.

Как отметил сам фигурист, он был собран и хорошо мотивирован, однако получить золото ему помешали ошибки на элементах. На льду Максим показал лишь 60 процентов от того, что умеет. Во время выполнения программы он также допустил падение.

Максим взял второе место с результатом 259,49 балла. Первое место занял фигурист из Италии Маттео Риццо, ему удалось набрать 273,54 балла. Бронзовую медаль получил Морис Квителашвилли из Грузии, его результат - 258,02.

Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог


Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

15:55 | 8.03.2019
В центре Екатеринбурге прошел традиционный протест феминисток

15:31 | 8.03.2019
Екатеринбургский фигурист Максим Ковтун взял второе место на универсиаде

15:14 | 8.03.2019
Екатеринбуржцы выстроились в очередь ради тюльпанов по рублю

13:13 | 8.03.2019
Футбольный клуб «Урал» вышел в полуфинал Кубка России

12:43 | 8.03.2019
«Мы стремимся сделать всё, чтобы жизнь женщин улучшалась»: Евгений Куйвашев поздравил свердловчанок

12:31 | 8.03.2019
Мэрия Екатеринбурга начала кампанию по приватизации скандальной «Золушки»

12:03 | 8.03.2019
В Первоуральске наконец-то потушили крупный пожар, в результате которого сгорели магазин и ветклиника

12:01 | 8.03.2019
В Екатеринбурге утром загорелся Nissan Pathfinder

11:28 | 8.03.2019
Сегодня, 8 марта, в Екатеринбургском зоопарке среди питомцев выбирают самую лучшую маму

10:30 | 8.03.2019
Российскую программу мирового тура группа Scorpions начнёт с Екатеринбурга

10:18 | 8.03.2019
В Екатеринбурге ребёнок выпал из окна 9 этажа и чудом остался жив: мальчик приземлился на дерево

07.03.2019

21:17 | 7.03.2019
Администрация Екатеринбурга разрешит отпускать неагрессивных бездомных собак на волю

20:09 | 7.03.2019
На ремонт участка ЕКАДа власти потратят 161,9 миллиона рублей

19:49 | 7.03.2019
Во всех екатеринбургских поликлиниках внедрят бережливые технологии

19:09 | 7.03.2019
Прикамцы завоевали 14 медалей на чемпионате и первенстве УФО по кикбоксингу

19:05 | 7.03.2019
Принц Чарльз вручил премию воспитаннику Пермского хореографического училища

18:46 | 7.03.2019
Таможенники из Челябинской области задержали машину, перевозившую в Екатеринбург контрабанду на 4 миллиона рублей

18:26 | 7.03.2019
Шумков назначил нового заместителя губернатора Зауралья

18:19 | 7.03.2019
В Екатеринбурге на Химмаше с крыши упал рабочий, убиравший снег

18:12 | 7.03.2019
Вадим Шумков дал поручение мужчинам Курганской области: «Примите участие в демографическом рывке»

17:59 | 7.03.2019
На «Вечернюю Масленицу» в Хохловку пермяков отвезут дополнительные автобусы

17:49 | 7.03.2019
На краевой конкурс социальных и гражданских инициатив поступило 347 проектов

17:42 | 7.03.2019
Губернатор Прикамья вручил Почетную грамоту известному российскому хирургу

17:35 | 7.03.2019
Пермская таможня будет работать в выходные

17:30 | 7.03.2019
В Прикамье усилят работу по раннему выявлению онкопатологий

17:03 | 7.03.2019
Подарки новорожденным в Прикамье начнут выдавать в День защиты детей

16:38 | 7.03.2019
В Курганской области осудили чиновника, который незаконно увеличил себе зарплату

16:32 | 7.03.2019
На улице Юмашева обрушилась часть кирпичной стены фасада дома

16:13 | 7.03.2019
Два зауральских департамента возглавили новые руководители

16:09 | 7.03.2019
На Урале военные поздравили женщин с 8 Марта оригинальной фотосессией

15:46 | 7.03.2019
Куйвашев пообещал Верхней Туре новый дворец культуры

15:01 | 7.03.2019
В Свердловской области на лечение онкобольных потратят почти 5 млрд рублей

14:32 | 7.03.2019
Ночью временно перекроют 26-й километр трассы Екатеринбург – Тюмень

14:31 | 7.03.2019
Курганские сотрудники ГИБДД поздравили женщин праздничным флешмобом

14:02 | 7.03.2019
Парламент Кургана утвердил положение о проведении конкурса на должность мэра

13:59 | 7.03.2019
На свердловской железной дороге поезд врезался в грузовик на переезде





Мы в соцсетях



Архив
«    Март      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


 