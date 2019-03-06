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15:14 | 8.03.2019

Фото: Инцидент Екатеринбург

Екатеринбуржцы выстроились в очередь ради тюльпанов по рублю

В столице Урала горожане выстроились в очереди у магазинов «Галамарт» из-за акции на тюльпаны, сегодня цветы там стоят по одному рублю за штуку, об этом рассказывают очевидцы.

Огромные очереди можно увидеть возле магазинов сети на улице 40 лет Октября и на Уралмаше. Очереди появились ещё до открытия магазина, к 8 утра у торговой точки на Уралмаше стояли уже около 40 человек.

Добавим, что продавцы, не смотря на щедрую акцию, все же ввели ограничения – не больше 3 тюльпанов в одни руки.

Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»

 


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