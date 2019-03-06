Екатеринбуржцы выстроились в очередь ради тюльпанов по рублю

15:14 | 8.03.2019

Фото: Инцидент Екатеринбург

В столице Урала горожане выстроились в очереди у магазинов «Галамарт» из-за акции на тюльпаны, сегодня цветы там стоят по одному рублю за штуку, об этом рассказывают очевидцы.



Огромные очереди можно увидеть возле магазинов сети на улице 40 лет Октября и на Уралмаше. Очереди появились ещё до открытия магазина, к 8 утра у торговой точки на Уралмаше стояли уже около 40 человек.



Добавим, что продавцы, не смотря на щедрую акцию, все же ввели ограничения – не больше 3 тюльпанов в одни руки.