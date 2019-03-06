Футбольный клуб «Урал» вышел в полуфинал Кубка России

13:13 | 8.03.2019

Фото: fc-ural.ru

Вчера, 7 марта, футбольный клуб «Урал» в Екатеринбурге одержал победу над московским «Спартаком». Счет ответного матча четвертьфинала Кубка России - 1:0.



Автором единственного гола стал нападающий уральского клуба Эрик Бикфалви – он забил мяч на 35-й минуте. Последние минуты игры прошли в сильном напряжении, однако игрокам «Урала» удалось не пропустить ни одного мяча.



Напомним, первый матч уральской команды и «Спартака» завершился со счетом 1:1. Теперь, по итогу ответного матча, ФК «Урал» выходит в полуфинал Кубка России.