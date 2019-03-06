«Мы стремимся сделать всё, чтобы жизнь женщин улучшалась»: Евгений Куйвашев поздравил свердловчанок

12:43 | 8.03.2019

Фото: ДИП Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил жительниц Свердловской области с Международным женским днем. В своем поздравлении глава региона подчеркнул особую роль женщин в обществе и их силу.



«Мы стремимся сделать все необходимое, чтобы вы были надежно защищены от жизненных проблем, несправедливостей и обид, имели возможности для самореализации, раскрытия своего потенциала. Считаю, что мы должны укреплять в нашем обществе подлинный культ семьи и материнства. И я хочу вас заверить, что мы не пожалеем на эти благие цели ни усилий, ни средств», - приводит слова Евгений Куйвашева департамент информационной политики Свердловской области.



Напомним, что накануне 8 марта в Екатеринбурге в Доме Севастьянова состоялся праздничный вечер, посвященный Международному женскому дню. На мероприятии губернатор Свердловской области наградил знаками отличия и почетными грамотами отличившихся свердловчанок. На вечере присутствовал и член Совета Федерации Эдуард Россель, который пожелал жительницам Свердловской области хорошего настроения, здоровья и «чтобы семья была в порядке».