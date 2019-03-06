Мэрия Екатеринбурга начала кампанию по приватизации скандальной «Золушки»

12:31 | 8.03.2019

Фото: Amic.ru

Администрация Екатеринбурга начала компанию по приватизации скандально известного МУП «Золушка». Для начала муниципальное предприятие преобразуют в общество с ограниченной ответственностью, а к 2020-му году и вовсе приватизируют.



Накануне мэр Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление о приватизации МУП «Золушка». Согласно документу, предприятие преобразуют в ООО «Школьно-базовая столовая „Золушка“».



Уставной капитал компании составит семь миллионов рублей, 100% «Золушки» остаётся за собственностью мэрии Екатеринбурга. Исполняющим обязанности директора предприятия назначен Сергей Горбунов.



Такое решение не стало неожиданностью. Раннее мэрия предупреждала о ликвидации данного МУПа.



Напомним, летом прокуратура Екатеринбурга уличила«Золушку» в завышении цен на семь миллионов рублей. Кроме того, проверка показала, что МУП заказывало продукты сомнительного качества, которые относят к фальсификации. Однако проверка городской мэрии данного МУПа, вопреки прокурорской проверке, не выявила нарушений.



В конце августа 2018 года выяснилось, что «Золушка» продолжит кормить детей в школах, а в декабре заместителя директора Елену Третьякову уволили накануне налоговой и депутатской проверки.