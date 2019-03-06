Новости дня
12:31 | 8.03.2019
Фото: Amic.ru
Мэрия Екатеринбурга начала кампанию по приватизации скандальной «Золушки»
Накануне мэр Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление о приватизации МУП «Золушка». Согласно документу, предприятие преобразуют в ООО «Школьно-базовая столовая „Золушка“».
Уставной капитал компании составит семь миллионов рублей, 100% «Золушки» остаётся за собственностью мэрии Екатеринбурга. Исполняющим обязанности директора предприятия назначен Сергей Горбунов.
Такое решение не стало неожиданностью. Раннее мэрия предупреждала о ликвидации данного МУПа.
Напомним, летом прокуратура Екатеринбурга уличила«Золушку» в завышении цен на семь миллионов рублей. Кроме того, проверка показала, что МУП заказывало продукты сомнительного качества, которые относят к фальсификации. Однако проверка городской мэрии данного МУПа, вопреки прокурорской проверке, не выявила нарушений.
В конце августа 2018 года выяснилось, что «Золушка» продолжит кормить детей в школах, а в декабре заместителя директора Елену Третьякову уволили накануне налоговой и депутатской проверки.
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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