В Екатеринбурге утром загорелся Nissan Pathfinder

Сегодня, 8 марта, в Екатеринбурге на улице Сурикова утром во дворе одного из домов загорелся автомобиль марки Nissan Pathfinder. Прохожие обратили внимание на задымление и вызвали сотрудников МЧС.Владельцы Nissan находились дома. Узнав о происшествии, они выбежали на улицу и до приезда МЧС начали тушить машину самостоятельно.Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, на месте ЧП были задействованы две единицы техники и восемь человек личного состава. Потушить пожар удалось за две минуты.На момент возгорания в автомобиле никто не находился. Пострадавших нет. Причины происшествия в настоящее время устанавливаются.Фото: «Вечерние Ведомости»