Новости дня
11:28 | 8.03.2019
Фото: Ектеринбургский зоопарк
Сегодня, 8 марта, в Екатеринбургском зоопарке среди питомцев выбирают самую лучшую маму
Первая претендентка на звание самой заботливой мамы –Белоплечий капуцин Бирюза. Обезьянка никогда не оставляет своих детей в одиночестве – перетаскивает на своей спине, кормит с руки и оберегает от чужих.
Вторая конкурсантка – Австралийская голубая квакша Джулия. Она по праву считается самой плодовитой самкой Зоопарка – за один раз она рожает сразу несколько десятков малышей. На всех из-за неопытности разорваться пока не может.
Третья «Мисс мать» – слепушонка (семейство хомяковых) Зинаида Валентиновна. Она самая загадочная и малоизученная мамочка. Самка просто сгрызает всё на своём пути, а детишки с азартом подражают маме. Сметание всего на своём пути у слепушонок наследственное.
И, наконец, последняя конкурсантка – Венценосный журавль Ромашка. Это самая изысканная и привлекательная мама. Она постоянно хочет показать всем свою красоту и, в первую очередь, своему кавалеру.
Официально результаты голосования огласят с 14:00 до 15:00.
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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