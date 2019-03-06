Сегодня, 8 марта, в Екатеринбургском зоопарке среди питомцев выбирают самую лучшую маму

Сегодня в Екатеринбурге в рамках Международного женского дня выбирают лучшую маму среди зверей. Самые красивые и необычные заботливые красавицы-мамы уже появились в сети – на сайте и в Instagram зоопарка. Теперь каждый желающий может проголосовать за ту, что понравилась.Первая претендентка на звание самой заботливой мамы –Белоплечий капуцин Бирюза. Обезьянка никогда не оставляет своих детей в одиночестве – перетаскивает на своей спине, кормит с руки и оберегает от чужих.Вторая конкурсантка – Австралийская голубая квакша Джулия. Она по праву считается самой плодовитой самкой Зоопарка – за один раз она рожает сразу несколько десятков малышей. На всех из-за неопытности разорваться пока не может.Третья «Мисс мать» – слепушонка (семейство хомяковых) Зинаида Валентиновна. Она самая загадочная и малоизученная мамочка. Самка просто сгрызает всё на своём пути, а детишки с азартом подражают маме. Сметание всего на своём пути у слепушонок наследственное.И, наконец, последняя конкурсантка – Венценосный журавль Ромашка. Это самая изысканная и привлекательная мама. Она постоянно хочет показать всем свою красоту и, в первую очередь, своему кавалеру.Официально результаты голосования огласят с 14:00 до 15:00.