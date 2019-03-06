В Екатеринбурге ребёнок выпал из окна 9 этажа и чудом остался жив: мальчик приземлился на дерево

10:18 | 8.03.2019

Фото: Дмитрий Горчаков

Стало известно, что накануне на Уралмаше из окна девятого этажа дома на Восстания, 58 выпал ребёнок. По данным очевидцев, подросток лет 12-14 приземлился на дерево, благодаря чему и выжил чудом. Школьника доставили в Детскую клиническую больницу №9.



— Возраст паренька примерно 12-14 лет, — рассказал очевидец. — Там стояли школьники и взрослые прохожие. Скорую вызвал мужчина. Мальчику говорили сидеть и не шевелиться, чтобы себе не навредил. Он сидел в снегу, в сознании, не кричал от боли. Был в уличной одежде: джинсах, куртке, шапке и ботинках.



Теперь происшествие с счастливым концом проверяет СУ СКР по Свердловской области.