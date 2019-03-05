На ремонт участка ЕКАДа власти потратят 161,9 миллиона рублей

20:09 | 7.03.2019

Фото: kareliyanews.ru

Власти Екатеринбурга выделили 161,9 млн рублей на ремонт участка ЕКАДа длиной 10 километров, соответствующий документ опубликован на сайте госзакупок.



Ремонт будет проводиться на участке трассы, расположенной между 10 и 20 километрами ЕКАДа. Отмечается, что работы будут проводиться без прерывания движения транспорта.



Подрядчик будет выбран по результатам тендера, который пройдёт в форме электронного аукциона 1 апреля. Окончание работ запланировано на 20 августа 2020 года.