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20:09 | 7.03.2019
Фото: kareliyanews.ru
На ремонт участка ЕКАДа власти потратят 161,9 миллиона рублей
Ремонт будет проводиться на участке трассы, расположенной между 10 и 20 километрами ЕКАДа. Отмечается, что работы будут проводиться без прерывания движения транспорта.
Подрядчик будет выбран по результатам тендера, который пройдёт в форме электронного аукциона 1 апреля. Окончание работ запланировано на 20 августа 2020 года.
Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»
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