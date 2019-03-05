Во всех екатеринбургских поликлиниках внедрят бережливые технологии

19:49 | 7.03.2019

Фото: nepsite.ru

В столице Урала во всех поликлиниках внедрят бережливые технологии до конца 2020 года, об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.



Отмечается, что в 2019 году к проекту "Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" присоединятся 29 поликлиник, 16 из которых детские, а уже к концу 2020 года технологии будут действовать во всех 70 поликлиниках Екатеринбурга.



В рамках проекта предусматривается оптимизация работы регистратуры, внедрение систем электронной очереди. На сегодняшний день такие технологии работают только в 26 поликлиниках города.



Отметим, что Свердловская область присоединилась к всероссийскому проекту «Бережливая поликлиника» в 2017 году. На его реализацию этого из бюджета уральской столицы выделяется ежегодно от 6 до 10 млн в год.