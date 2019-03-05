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18:46 | 7.03.2019
Фото: sputnik-abkhazia.ru
Таможенники из Челябинской области задержали машину, перевозившую в Екатеринбург контрабанду на 4 миллиона рублей
В машине было обнаружено более 2,5 тысяч флаконов парфюмерии марок «Gucci», «Lacoste», «Hugo Boss», «Chanel», «Dior» и «Paco Rabanne». Также в автомобиле было 1 525 единиц ножей, сабель и мечей. Владельцы назвали их сувенирами, однако, согласно результатам экспертизы, перевозимая продукция является холодным оружием.
На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 180 УК РФ ("Незаконное использование чужого товарного знака"), а также по статье 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов"). Перевозчикам грозит тюремный срок до двух лет.
Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»
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