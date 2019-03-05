Таможенники из Челябинской области задержали машину, перевозившую в Екатеринбург контрабанду на 4 миллиона рублей

18:46 | 7.03.2019

Фото: sputnik-abkhazia.ru

Сотрудники Челябинской таможни совместно с пограничной службой ФСБ России задержали машину с контрафактной продукцией. Автомобиль следовал в Екатеринбург. Сумма ущерба правообладателям брендов, по предварительным данным, составляет cвыше 4 млн рублей, об этом сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.



В машине было обнаружено более 2,5 тысяч флаконов парфюмерии марок «Gucci», «Lacoste», «Hugo Boss», «Chanel», «Dior» и «Paco Rabanne». Также в автомобиле было 1 525 единиц ножей, сабель и мечей. Владельцы назвали их сувенирами, однако, согласно результатам экспертизы, перевозимая продукция является холодным оружием.



На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 180 УК РФ ("Незаконное использование чужого товарного знака"), а также по статье 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов"). Перевозчикам грозит тюремный срок до двух лет.