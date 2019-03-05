В Екатеринбурге на Химмаше с крыши упал рабочий, убиравший снег

18:19 | 7.03.2019

Фото: click-or-die.ru



В Екатеринбурге сегодня днём, 7 марта, рабочий во время уборки снега сорвался с крыши двухэтажного дома. По факту случившегося проводится доследственная проверка, об этом сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.



Мужчина разбился, упав с крыши многоквартирника по адресу Торговая, 12. На данный момент рабочий госпитализирован и находится в коме.



Следует отметить, что пострадавший во время работы не был закреплен страховым тросом.