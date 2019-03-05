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18:19 | 7.03.2019
Фото: click-or-die.ru
В Екатеринбурге на Химмаше с крыши упал рабочий, убиравший снег
В Екатеринбурге сегодня днём, 7 марта, рабочий во время уборки снега сорвался с крыши двухэтажного дома. По факту случившегося проводится доследственная проверка, об этом сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.
Мужчина разбился, упав с крыши многоквартирника по адресу Торговая, 12. На данный момент рабочий госпитализирован и находится в коме.
Следует отметить, что пострадавший во время работы не был закреплен страховым тросом.
Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»
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