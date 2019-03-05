На улице Юмашева обрушилась часть кирпичной стены фасада дома

В Екатеринбурге у дома на Юмашева, 18 обрушилась часть кирпичной стены фасада. К счастью, никто из людей не пострадал. Кирпичи упали на припаркованные рядом автомобили. Как минимум две машины получили повреждения.По факту обрушения кирпичной кладки полиция проводит проверку: устанавливает владельцев машин, опрашивает очевидцев. Также на место происшествия выезжала оперативная группа МЧС. Территория оцеплена.«Представители управляющей компании и администрации района убирают остатки кирпичной кладки со стены на месте обрушения. После установления причины обрушения будут приняты меры для недопущения подобных случаев», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.