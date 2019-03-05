На Урале военные поздравили женщин с 8 Марта оригинальной фотосессией

Военнослужащие Центрального военного округа в камуфляже и с автоматами устроили фотосессию с девушками в образе балерин на станции метро Ботаническая в Екатеринбурге. В акции принял участие коллектив современной хореографии «Лаборатория Танца».Таким оригинальным способом военные поздравляют женщин с наступающим Международным женским днем. «Сила мужчины в нежности и любви женщины», - говорится в сообщении.