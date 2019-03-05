Куйвашев пообещал Верхней Туре новый дворец культуры

15:46 | 7.03.2019

В Верхней Туре построят новый дворец культуры, инициативу главы городского округа Ивана Веснина поддержал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Первые деньги на строительство здания должны выделить уже в этом году.



«Мы разработали проект, получили положительное заключение экспертизы, и планируем его к реализации. Предполагаем, что после появления в Верхней Туре нового Дворца культуры, приходить туда будут 70-80% жителей, в первую очередь - молодежь, подрастающее поколение», - сказал в ходе встречи с главой региона Иван Веснин.



Действующий Дом культуры – ровесник города – построен в 1737 году. В разное время здание реконструировали, но сейчас сцена уже находится в аварийном состоянии.