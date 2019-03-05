В Свердловской области на лечение онкобольных потратят почти 5 млрд рублей

15:01 | 7.03.2019

фото: unecoms.ru

В 2019 году на оплату онкологической помощи в Свердловской области направят почти 5 млрд рублей, сообщили в департаменте информационной политики региона. Согласно данным Территориального фонда ОМС, на выделенные средства можно госпитализировать почти 70 тысяч больных. Также деньги пойдут на оплату амбулаторного лечения.



«Перед нами стоят очень серьезные задачи: значительно снизить смертность от онкологических заболеваний, увеличить продолжительность и качество жизни пациентов, которым уже поставлен диагноз. Мы должны использовать весь имеющийся ресурс, чтобы обеспечить профилактику, раннее выявление онкопатологий и самое современное их лечение», - сказал замгубернатора Свердловской области Павел Креков.



Отмечается, что за последнее время средняя стоимость лечения онкобольного выросла с 51 до 67 тысяч рублей. В Свердловской области работают областной онкодиспансер и еще 63 медицинские организации, которые оказывают профильную помощь.



Напомним, что в России онкологические заболевания занимают второе место среди причин смертности, на первом месте - сердечно-сосудистые заболевания.