Ночью временно перекроют 26-й километр трассы Екатеринбург – Тюмень

14:32 | 7.03.2019

фото: newsgomel.by

В ночь на 8 марта временно закроют проезд в районе 26-го км трассы Екатеринбург – Тюмень, возле поселка Прохладный. Ограничение связано с установкой П-образных опор.



«Дорога будет полностью перекрыта на 15 минут в период с 23:00 7 марта до 01:00 8 марта», - сообщает пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор».



Автомобилисты смогут объехать участок через региональную дорогу Екатеринбург – Косулино. Водителей просят с понимаем отнестись к временным неудобствам.