На свердловской железной дороге поезд врезался в грузовик на переезде

13:59 | 7.03.2019

фото: rail-road.msk.ru

Сегодня утром произошло ДТП на железнодорожном переезде между станциями Кунавино и Перебор Свердловской железной дороги. Грузовой автомобиль Freightliner Century выехал на переезд перед приближающимся поездом. Машиниста успели предупредить и он применил экстренное торможение.



К счастью, никто не пострадал, сообщают в пресс-службе СвЖД, но поезд все-таки задел заднюю ось автомобиля.



«В результате ДТП пострадавших и повреждений имущества ОАО "РЖД" нет. На график движения пассажирских поездов данное происшествие не повлияло», - отмечается в сообщении.