В Березовском начался суд над подростками, до смерти избившими инвалида

13:45 | 7.03.2019

Убитый 20-летний Дмитрий Р., фото: info24.ru

Березовский городской суд приступил к рассмотрению резонансного дела об убийстве инвалида подростками. Фигурантами являются четверо несовершеннолетних 14-16 лет. Они обвиняются в убийстве из хулиганских побуждений, сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.



Напомним, что 9 августа 2018 года нетрезвые подростки до смерти избили 20-летнего молодого человека. Это произошло в районе гаражного комплекса на улице Исаева в Березовском. Убийство вызвало широкий общественный резонанс.



Что касается 13-летней девочки, присутствовавшей при избиении и снимавшей происходящее на видео, она не достигла возраста привлечения к уголовной ответственности.