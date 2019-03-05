Екатеринбуржца оштрафовали за перевозку 450 кг опасной икры

13:22 | 7.03.2019

фото: news.yandex.kz

28-летний житель Екатеринбурга судом оштрафован на 50 тысяч рублей за перевозку продукции, не отвечающей требованиям безопасности.



Как сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, в ноябре прошлого года мужчина с помощью знакомого перевез из Петропавловска - Камчатского в Екатеринбург 450 кг лососевой икры, которую собирался продать. Товар задержали в Кольцово - икра признана потенциально опасной для здоровья.



«Выявлено превышение допустимого уровня содержания микроорганизмов, обнаружены бактерии золотистого стафилококка, который является наиболее частой причиной серьезных пищевых отравлений», - говорится в сообщении.



На жителя уральской столицы завели уголовное дело. Так как мужчина впервые совершил преступление небольшой тяжести, следователи ходатайствовали о прекращении уголовного преследования и назначении наказания в виде судебного штрафа.