Екатеринбуржцы задолжали за отопление и горячую воду более 270 млн рублей

12:36 | 7.03.2019

фото: vustug-info.ru

Долги жителей Екатеринбурга за отопление и горячую воду превысили 270 млн рублей. Компания «ЭнергосбыТ Плюс» направила неплательщикам 14 тысяч писем с напоминанием. Должникам грозит ограничение подачи горячей воды, а также взыскание долгов в судебном порядке.



Жителей призывают своевременно оплачивать счета, не дожидаясь обращения в суд.



«После выдачи судебного приказа должник не только лишается своего имущества за долги, но и оплачивает проценты за просрочку платежа, а также государственную пошлину и все судебные издержки», - отмечают в пресс-службе свердловского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».