В ДТП на улице Белинского пострадала 14-летняя девочка

Сегодня утром, около 09:30, у дома №144 на улице Белинского автомобиль Hyundai Accent сбил 14-летнюю девочку, переходившую дорогу в неустановленном месте.«По предварительной информации, водитель автомашины Hyundai Accent при движении по ул. Белинского со стороны улицы Фрунзе в сторону улицы Щорса допустил наезд на 14- летнюю девочку», - сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.Девочка получила черепно-мозговую травму средней тяжести и была госпитализирована. ГИБДД устанавливает все обстоятельства ДТП.Отметим, что с начала года в ДТП в Екатеринбурге пострадало 20 детей в возрасте до 16 лет.