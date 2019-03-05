Таможенники и ФСБ задержали автомобиль с партией ножей и сабель, направлявшийся в Екатеринбург

Мобильной группой Челябинской таможни совместно с Пограничным Управлением ФСБ России по Челябинской области задержан автомобиль с ножами, саблями и контрафактной парфюмерией, который направлялся в Екатеринбург.В транспортном средстве находилось более 2,5 тысяч флаконов поддельной туалетной воды известных марок: «Gucci», «Lacoste», «Hugo Boss», «Chanel», «Dior», «Paco Rabanne» и 2 тысячи мечей, ножей и сабель, которые везл везли из Кыргызстана в уральскую столицу, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.По предварительным данным ущерб, нанесенный правообладателям мировых брендов, составляет более 4 млн. руб. Контрафакт изъят и передан полиции для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст.1 ст.180 УК РФ «Незаконное использование чужого товарного знака».Экспертиза показала, что 1525 единиц ножей, мечей и сабель являются холодным оружием. В соответствии со ст.222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов» злоумышленникам грозит лишение свободы сроком до 2-х лет.