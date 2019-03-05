На улице Новгородцевой водитель сбил подростка и скрылся. Полиция ищет очевидцев

11:03 | 7.03.2019

фото: отдел пропаганды ГИБДД города Екатеринбурга

Накануне вечером на улице Новгородцевой, около дома №11/1, 14-летний подросток, переходивший дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, попал под машину. Предположительно, Nissan Sunny. После ДТП водитель скрылся. ГИБДД ищет очевидцев. В том числе Госавтоинспекция просит откликнуться водителей ЗАЗ Chance, Chevrolet Lanos, Hyundai Solaris, которые в момент ДТП (по времени около 21:10) проезжали указанный район.



«Один из очевидцев произошедшего передал госавтоинспекторам видеозапись инцидента. После ее просмотра было установлено, что автомобилем, предположительно, управлял мужчина в возрасте от 25 до 35 лет. Он был одет в куртку с капюшоном серого цвета, темные брюки», - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.



Подросток получил сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Он госпитализирован.



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