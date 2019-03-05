Бывшего руководителя камышловской ветеринарной станции обвиняют в получении взятки

10:42 | 7.03.2019

фото: naviny.by

Бывший руководитель ГБУ «Камышловская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» предстанет перед судом по обвинению в служебном подлоге и получении взятки. По версии следствия, в 2015-2018 годы женщина, занимая указанную должность, неоднократно получала взятки от индивидуального предпринимателя, занимающегося производством и реализацией молочной и мясной продукции. Взятки были и денежные, и в виде продукции, а также в виде строительных материалов. Предприниматель же получал подложные ветеринарные свидетельства.



Как отмечают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, сейчас женщина уже уволилась с занимаемой должности. Уголовное дело передано в суд. Санкция предусматривает наказание до четырех лет лишения свободы.