Свердловчан просят сообщать о точках сбыта наркотиков

10:20 | 7.03.2019

фото: youtube.com

В Свердловской области скоро стартует масштабная акция «Сообщи, где торгуют смертью»: жителей просят информировать полицию о точках сбыта наркотиков, притонах, местах возможного хранения запрещенных средств, конкретных наркодилерах. Круглосуточный «телефон доверия» ГУ МВД России по Свердловской области: +7(343)358-71-61.



Как рассказал пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых, акция пройдет в два этапа: с 11 по 22 марта и с 11 по 22 ноября 2019 года. Об итогах работы пресс-служба свердловского ГУ МВД сообщит дополнительно.