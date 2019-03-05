57 ударов ножом: екатеринбуржец осужден на 11 лет за убийство отца

10:03 | 7.03.2019

фото: ternovtsov.ru

В Екатеринбурге к 11 годам в колонии строгого режима приговорен местный житель 1991 года рождения, убивший отца ножом.



Трагедия произошла в ноябре прошлого года в квартире на улице Ляпустина. В ходе распития спиртного между отцом и сыном возникла ссора. Почувствовав себя оскорбленным, молодой человек нанес отцу 57 ударов ножом, отчего тот скончался.



«Сыщики уголовного розыска территориального отдела полиции оперативно задержали подозреваемого благодаря помощи граждан, своевременно предоставивших важную информацию. Орудие убийства – нож - изъято на месте происшествия», - рассказал начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых.



Сначала обвиняемый пытался создать себе алиби. После убийства он закрыл дверь квартиры и вместе с соседом, которого встретил на улице, сходил в магазин. Затем молодой человек и сосед пытались открыть дверь квартиры, где находился убитый отец.



«В присутствии обвиняемого сосед смог сам открыть дверь. В это время он увидел на брюках фигуранта потёки вещества, внешне похожего на кровь, и запретил ему до приезда правоохранительных органов заходить в квартиру», - рассказали в пресс-службе регионального СУ СКР.



Екатеринбуржцу пришлось признать вину, но уже в суде он отказался от показаний.