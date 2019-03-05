Новости дня
09:48 | 7.03.2019
Александр Высокинский проверил метро Екатеринбурга на доступность для маломобильных граждан
Новые станции, такие как «Ботаническая», оборудованы лифтом и специальным подъемником для колясок. Старые станции проектировали по другим стандартам, поэтому здесь нет специальной инфраструктуры – колясочники могут передвигаться только с помощью сотрудников метрополитена. Для этого нужно воспользоваться специальным телефонным аппаратом, установленным на павильоне станции, или позвонить по мобильному телефону по номеру 358-04-77.
«Мы посмотрели работу эскалаторов на станции и в машинном помещении, посмотрели, как идет инструктаж, проверили связь, которая установлена на входе на станцию для маломобильных групп населения. Далее будем смотреть что еще можно улучшать в этом направлении», – сказал по итогам проверки Александр Высокинский.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
13:22 | 7.03.2019
Екатеринбуржца оштрафовали за перевозку 450 кг опасной икры
13:12 | 7.03.2019
Законодатели Прикамья одобрили федеральную инициативу
12:59 | 7.03.2019
В Екатеринбургском зоопарке в преддверии 8 Марта выбирают «зоомисс». Претендентки четыре
12:06 | 7.03.2019
Ипотечный портфель в Пермском крае увеличился за год на 16,7%
11:59 | 7.03.2019
Губернатор Пермского края поздравил женщин Прикамья с Днем 8 Марта
11:57 | 7.03.2019
Евгений Куйвашев заранее дал поручения по подготовке к Универсиаде-2023 в Екатеринбурге
11:53 | 7.03.2019
В выходные в Перми наступит оттепель
11:38 | 7.03.2019
В ДТП на улице Белинского пострадала 14-летняя девочка
11:34 | 7.03.2019
Дочка госкорпорации «Ростех» поставила в Курганскую область вакциону от кори и паротита
11:16 | 7.03.2019
Таможенники и ФСБ задержали автомобиль с партией ножей и сабель, направлявшийся в Екатеринбург
11:10 | 7.03.2019
Глава департамента образования Зауралья посетил Звериноголовский район, где учителя заявили о задерже зарплаты
10:20 | 7.03.2019
Свердловчан просят сообщать о точках сбыта наркотиков
10:03 | 7.03.2019
57 ударов ножом: екатеринбуржец осужден на 11 лет за убийство отца
09:48 | 7.03.2019
Александр Высокинский проверил метро Екатеринбурга на доступность для маломобильных граждан
08:22 | 7.03.2019
Итальянский художник ни разу не был в Екатеринбурге, но выпустил открытки с городскими пейзажами Уральской столицы
07:57 | 7.03.2019
Жительница Екатеринбурга упрекнула мэрию в том, что остановке в Академическом присвоено неправильное название: Тимофеев-Ресовский не был академиком
22:35 | 6.03.2019
Дипломат из украинского консульства в Екатеринбурге попался на нарушении этики. Его судьбу решит МИД РФ
21:42 | 6.03.2019
Мольбы дольщиков услышаны: строительство ЖК «Кольцовский дворик», замороженного 2 года назад, возобновилось
20:53 | 6.03.2019
Бойцы свердловских спецподразделений приняли участие в криминальных разборках на Уралмаше
18:58 | 6.03.2019
В Перми возбуждено дело против организаторов казино
18:19 | 6.03.2019
В домах Прикамья в 2019 году планируют заменить 362 лифта
18:15 | 6.03.2019
Почти 300 обманутых дольщиков Кизела получат субсидии на новое жилье
17:58 | 6.03.2019
В марте Екатеринбург примет Ural Fitness Fest 2019
17:51 | 6.03.2019
В «Хохловке» пройдет самое необычное сожжение Масленицы за все годы существования музея
17:33 | 6.03.2019
Жителей Прикамья вновь предупреждают об ухудшении погоды
17:28 | 6.03.2019
Медведи Екатеринбургского зоопарка вышли из спячки