Александр Высокинский проверил метро Екатеринбурга на доступность для маломобильных граждан

Накануне глава Екатеринбурга Александр Высокинский спустился в метро, чтобы проверить его доступность для маломобильных групп населения. Выездное совещание с участием представителей прокуратуры мэр провел на станции «Уралмаш».Новые станции, такие как «Ботаническая», оборудованы лифтом и специальным подъемником для колясок. Старые станции проектировали по другим стандартам, поэтому здесь нет специальной инфраструктуры – колясочники могут передвигаться только с помощью сотрудников метрополитена. Для этого нужно воспользоваться специальным телефонным аппаратом, установленным на павильоне станции, или позвонить по мобильному телефону по номеру 358-04-77.«Мы посмотрели работу эскалаторов на станции и в машинном помещении, посмотрели, как идет инструктаж, проверили связь, которая установлена на входе на станцию для маломобильных групп населения. Далее будем смотреть что еще можно улучшать в этом направлении», – сказал по итогам проверки Александр Высокинский.