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09:48 | 7.03.2019

Александр Высокинский проверил метро Екатеринбурга на доступность для маломобильных граждан

Накануне глава Екатеринбурга Александр Высокинский спустился в метро, чтобы проверить его доступность для маломобильных групп населения. Выездное совещание с участием представителей прокуратуры мэр провел на станции «Уралмаш».

Новые станции, такие как «Ботаническая», оборудованы лифтом и специальным подъемником для колясок. Старые станции проектировали по другим стандартам, поэтому здесь нет специальной инфраструктуры – колясочники могут передвигаться только с помощью сотрудников метрополитена. Для этого нужно воспользоваться специальным телефонным аппаратом, установленным на павильоне станции, или позвонить по мобильному телефону по номеру 358-04-77.

«Мы посмотрели работу эскалаторов на станции и в машинном помещении, посмотрели, как идет инструктаж, проверили связь, которая установлена на входе на станцию для маломобильных групп населения. Далее будем смотреть что еще можно улучшать в этом направлении», – сказал по итогам проверки Александр Высокинский.

Александр Высокинский проверил метро Екатеринбурга на доступность для маломобильных граждан

Александр Высокинский проверил метро Екатеринбурга на доступность для маломобильных граждан

Александр Высокинский проверил метро Екатеринбурга на доступность для маломобильных граждан

© «Вечерние Ведомости»

 


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