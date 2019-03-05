Итальянский художник ни разу не был в Екатеринбурге, но выпустил открытки с городскими пейзажами Уральской столицы

Художник из Генуи Джакомо Бонино, который работатет под псевдонимом Duddu, выпустил открытки с пейзажами Екатеринбурга. Сам Джакомбо в нашем городе ни разу не был, поэтому изучал город по картам Google и рассказам друзей. Самые главные персонажи всех работ художника – лягушки. И на открытках про Екатеринбург без них не обошлось.— Это было немного сложно, — пишет автор на своём сайте. — С тех пор как у меня появились друзья из этого города (четвертого по величине в России!), у меня появился вызов: нарисовать место, где я никогда не был, чувствуя его через моих лягушек. Лягушки уже были во многих местах, временах и ситуациях, так что давайте отправимся в зимний Екатеринбург?В красочных и «легушачьих» открытках с Екатеринбургом местные жители могут разглядеть вполне знакомые лица. Это и группа «Чайф», дающая концерт под открытым небом, и труппа екатеринбургских клоунов «Без носков», которые недавно взяли приз на цирковом фестивале в Монте-Карло, и известный уральский художник Тимофей Радя с его знаменитыми абажурами, и игрок хоккейной команды «Автомобилист», и даже политик Свердлов, в честь которого названа Свердловская область.Лягушки — фирменный персонаж Джакомо. Он рисует их и в образе известных людей. К примеру, у него есть серия открыток, на которой лягушки изображены в образе писателей: Чарльза Буковски, Данте Алигьери, Джорджа Оруэлла, Оскара Уайльда. Персонажей Джакомо всегда можно узнать по характерным признакам вроде одежды, элементов внешности или места, в котором они очутились.Недавно в Генуе завершилась выставка работ Джакомо, посвященная итальянскому автору песен Фабрицио Де Андре. На одной из открыток музыкант нарисован рядом с Бобом Диланом. Оба в образе лягушек.